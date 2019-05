Bize yeryüzünde yaşam hakkı yok

Suriye ordusuna ait savaş uçakları, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere her gün bombalar yağdırıyor. 4 milyon sivilin yaşadığı bölgede hastaneler, okullar ve evler hedef alınıyor. Son bir ayda 200'e yakın kişi öldü. 250 bin sivil de yerinden oldu. Can pazarının yaşandığı İdlib'e giren SABAH, yer altına hapsedilen insanların hayatta kalma mücadelesine tanıklık etti.



YER ALTINDA HASTANE

İdlib'deki ilk durağımız adı ve yeri sır gibi korunan bir yer altı hastanesi. Savaş uçaklarının tepesinde uçtuğu hastane, bir tepenin içinde iş makineleri ve kazma küreklerle oyularak yaklaşık bir yılda inşa edilmiş. 2.5 yıldır hizmet veren hastanenin yapımında bombalardan korunması için iki kat beton kullanılmış. Havalandırma sistemi ve acil çıkış kapısı da var. Ayda ortalama 6 bin hasta hizmet alıyor. Hastanenin müdürü ve aynı zamanda mühendisi olan Ömer Hullak, "Önceki hastanemiz 8 kez rejim güçlerince vuruldu. Biz de kurtuluşu şehirden uzakta, yerin altında bir hastane inşa etmekte bulduk. Hastanemizde 5 doktor, 15 hemşire, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Acil Servis, 3 ameliyat odası, yoğun bakım odaları, dahiliye servisi, hasta odaları ve 2 adet röntgen cihazımız var" dedi.







İkinci yer altı hastanesi ise eski bir kamu binasının -3 katı. Bina dışarıdan enkazı andırsa da beton bloklarla güçlendirilmiş gizli bir geçitten yerin altına inildiğinde karşınıza devasa bir hastane çıkıyor. Acil servis, ameliyathaneler, çocuk, genel cerrahi ile kadın doğum polikliniği var. Henüz 5 gün önce doğan Hadil Nasır adlı kız çocuğu küvezde tutuluyor. Hastanede çocuk parkı bile var. Gün ışığına hasret çocuklar yerin 3 kat altında sağlıklarına kavuşmayı bekliyor. Başkehim Nafi Zahra, "Astım hastalarımız var. Temiz hava ve güneş görmememiz en büyük sorunumuz. İlaç ve ekipman sıkıntımız var. Türkiye çok destek veriyor. Herkesin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Uçakların sürekli vurduğu Hama kırsalında ve İdlib'in güneyindeki Cisr El Şuğur, Latamina, Maaret El Numan, Mar Zaite ve Han Şeyhun'da insanlar evlerinin yanlarına ya da içlerine kazdıkları 10 metrelik tünellerde bombalardan korunmaya çalışıyor.







50 AİLE TEK TÜNEL

Elektrik şebekesi, hatta interneti bile olan tüneller var. Mar Zaite Köyü sakinleri, herkesin birlikte saklanabileceği 70 metre uzunluğunda 3 odalı bir tünel kazmış. Erkekler, çocuk ve kadınları gündüzleri götürüyor, iftar sonrasında ise tünellere getiriyor. Bir köy sakini, "50 aile için tünel kazdık. Köyümüz son 1 ayda 10'dan fazla vuruldu. Gidecek bir yerimiz yok" diyor. Evinin altında iki ay boyunca kazma kürekle tünel kazan Ebu İslam da iki yıldır her gece ailesiyle birlikte tünelde uyuyor. Yaz-kış tünelde yaşayan Ebu İslam, "Burası yukarıdan daha güvenli. Bize yeryüzünde yaşama şansı vermedikleri için bu tüneli kazdım" şeklinde konuştu.



TÜRKİYE'DEN SİVİLLERE TAM DESTEK

Türkiye, İdlip'deki sivillere yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bir yandan sınıra yakın noktada çadır ve temel ihtiyaçları karşılarken diğer yandan da bombardımana rağmen evlerini terk etmeyen sivillere yardım ulaştırıyor. TDV İdlib sorumlusu İsmail Yiğit, "Son saldırıların ardından İdlib'de 250 bin kişi yerinden oldu. İnsanlık dramının önüne geçebilmek için cephe hattında sığınaklarda yaşayan sivillere de yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.



İDLİB'DE SON İKİ GÜNDE 30 SİVİL ÖLDÜ

Suriye'de Esad rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Kefrenbil ilçesi ve Hiş, Kefer Sicne ve Termela köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalındaki Kefrenbüde ilçesine hava saldırıları düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti. Böylece son 2 günde Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında en az 30 sivil hayatını kaybetti. AA

