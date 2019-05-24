Oğluma verdiğim söz şimdi gerçek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında 17 Mayıs'ta teslim olan PKK'lı terörist Behrüz Düdükkanlı'nın ardından 'Aras' kod adlı terörist de yakalandı. İki teröristin Trabzon'un Maçka ilçesinde 2 yıl önce Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit düştüğü saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu belirtildi. Teröristlerin yakalandığı müjdesini alan şehit Eren Bülbül'ün ailesi SABAH'A konuştu.Giresun İl Jandarma Komutanlığının başlattığı operasyonlar sırasında Espiye ilçesi kırsalında 17 Mayıs'ta "Kawa" kod adlı İran uyruklu terörist Behrüz Düdükkanlı (29) teslim olmuştu. İlk sorgusunda, kışı ormanlık arazide geçirdiğini ifade eden PKK'lı terörist, hasta olduğunu, zor arazi şartlarına dayanamadığını ve örgütten de kendilerine lojistik destek gelmeyince teslim olma kararını aldığını söylemişti. Örgüt içinde 'Cudi Zaza' kod adlı PKK'lı Mehmet Yakışır'ın grubunda yer aldığı belirlenen teröristin Trabzon'un Maçka ilçesinde 2 yıl önce Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edilmesi olayları dahil 5 yıldır bölgedeki tüm silahlı eylemlerde yer aldığı belirlendi.Teröristin yer göstermesiyle yaklaşık 15 sığınak ve depo imha edildi. Depolarda, Trabzon Maçka'da şehit edilen Eren Bülbül'ün evinden çalınan erzakın da olduğu ortaya çıktı. Terörist Düdükkanlı'nın 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesi olayına ilişkin ifadesinde 'Biz onu istihbaratçı zannettik ve ateş ettik' dediği öğrenildi. PKK'lı teröristin ifadeleri doğrultusunda bölgedeki operasyonlar genişletilirken, bölgedeki diğer terörist 'Aras' kod adlı Aras Aslan da önceki akşam Giresun'un Güce ilçesi kırsalında yakalandı. Güce ilçesinde bulunan Bancukçukur Köyü kırsalında şüphelinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye yapılan operasyonda yakalanan terörist Aras Aslan ilk ifadesinde aç olduğu için yemek aradığını HES şantiyesine kadar indiğini söyledi.Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve ağabeyi Arif Bülbül, SABAH'A konuştu. Anne Ayşe Bülbül, "Devletimizin büyüklüğünü her zaman söyledim. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Bu Ramazan ayında oğlumu öldüren teröristlerin yakalanması yüreğime su serpti. 5 gün önce diğer terörist yakalanmıştı, tek kalan teröristin de yakalanması için her gece dua ediyordum. Oğlumun mezarı başına gidip onunla konuştum. Eren'ime 'Oğlum kanın yerde kalmıyor. Tek bir katil kaldı. O da yakın zamanda yakalanacak' demiştim. Oğluma verdiğim söz gerçek oldu. Bana bu müjdeyi veren devletimize, askerimize ve polislerimize çok teşekkür ediyorum. Bayram hediyesi oldu" dedi.