Oy hırsızlığı yapan çete Binali Yıldırım’ın oylarını nasıl düşürmüş?

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın; oylarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sistemine girilirken çalındığı tespit edildi.



İLÇE BELEDİYE VE MECLİS OYLARINA MÜDAHALE YOK, BİNALİ YILDIRIM'IN OYLARI İSE DÜŞÜRÜLMÜŞ

31 Mart yerel seçimlerinde organize oy hırsızlığı yapan çetenin; zarftan çıkan AK Parti ilçe belediye başkan adayı ve belediye meclis oyuna müdahalede bulunmazken, aynı zarftan çıkan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yüksek oyunu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sistemine düşük yazdığı tespit edildi.



BİNALİ YILDIRIM'IN 149 OYU YSK SİSTEMİNE 6 OY OLARAK İŞLENMİŞ!

Arnavutköy 1263 No'lu sandıkta; AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Ahmet Haşim Baltacı 147 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 144 oy iken, Binali Yıldırım'ın oyu "6 oy" olarak YSK sistemine girdi. İtiraz ve yeniden sayımdan sonra Binali Yıldırım'ın oyunun 149 olduğu tespit edildi. Arnavutköy 1263 No'lu sandıkta; Binali Yıldırım'ın 143 oyunun çalındığı tespit edildi.





BİNALİ YILDIRIM'IN 187 OYU YSK SİSTEMİNE 17 OY OLARAK İŞLENDİ

Çekmeköy 1119 No'lu sandıkta; AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz 143 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 161 oy iken, Binali Yıldırım'ın oyu "17 oy" olarak YSK sistemine girdi. AK Parti'nin itirazı ve yeniden sayımdan sonra Binali Yıldırım'ın oyunun 187 olduğu tespit edildi. Binali Yıldırım'ın zarftan çıkan oyu 170 eksik yazıldı.





BİNALİ YILDIRIM'IN 198 OYU YSK SİSTEMİNE 35 OY OLARAK İŞLENDİ

Kartal 1001 No'lu sandıkta; AK Parti Kartal İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek 198 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 194 oy iken, Binali Yıldırım'ın oyu "35 oy" olarak YSK sistemine girdi. AK Parti'nin itirazı ve yeniden sayımdan sonra Binali Yıldırım'ın oyunun 198 olduğu tespit edildi. Binali Yıldırım'ın zarftan çıkan oyu 163 eksik yazıldı. Binali Yıldırım'ın 163 oyu çalındı.





BİNALİ YILDIRIM'IN 194 OYU YSK SİSTEMİNE 68 OY OLARAK İŞLENDİ

Beyoğlu 1138 No'lu sandıkta; AK Parti Beyoğlu İlçe Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız 198 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 192 oy iken, Binali Yıldırım'ın oyu "68 oy" olarak YSK sistemine girdi. AK Parti'nin itirazı ve yeniden sayımlardan sonra Binali Yıldırım'ın oyunun 194 olduğu, YSK sistemine Binali Yıldırım'ın 126 oyunun eksik yazıldığı tespit edildi.





BİNALİ YILDIRIM'IN 146 OYU YSK SİSTEMİNE 69 OY OLARAK İŞLENDİ

Eyüpsultan 2382 No'lu sandıkta; Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken'in 137 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 139 oy iken, Binali Yıldırım'ın oyu "69 oy" olarak YSK sistemine girdi. AK Parti'nin itirazı ve yeniden sayımlardan sonra Binali Yıldırım'ın oyunun 146 oy olduğu tespit edildi. Binali Yıldırım'ın 77 oyu gasp edildi.





SANDIKLARIN YÜZDE 10'U SAYILDI, 15 BİN 679 OYUN ÇALINDIĞI BELGELENDİ

İstanbul İl Seçim Kurulu; Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy tüm oylar, Kartal ve Ataşehir'de sadece ikinci ilçe seçim kurullarında oyların tamamı yeniden sayılmasına karar verildi. Kurul, tüm ilçelerde de geçersiz oyların sayılmasını istedi.



Tüm oyların yüzde 10'u tekrar sayıldı ve aradaki fark 29 bin 408'den 13 bin 729'a indi. Binali Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun çalındığı belgelendi. Geriye kalan sandıkların yüzde 90 oyun sayıldığı takdirde oy hırsızlığının tüm boyutlarıyla ortaya çıkacağı ifade ediliyor.