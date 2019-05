Ülkemizi dünyanın en büyük 10 devleti arasına sokacağız

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 12'nci Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın sözleri:İhracatımızı 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar sınırına getirmiş olmamız, üretim gücümüzün ne derece arttığını gösteriyor. Millî Teknoloji Hamlesi ile ülkemize çağ atlatıyoruz. İnsan gücünün yerini makine ve yazılım gibi unsurların aldığı bir dünyada, istihdam konusunu yeniden tasarlamak gerekiyor. Köklü değişiklikler bizi bekliyor.'Önce insan' demeyen hiçbir yaklaşımın başarı şansı yok. Büyümek önemlidir ama insana faydası varsa anlamlıdır. Gelişmek, kalkınmak önemlidir ama insan hayatına katkıda bulunduğu oranda kıymetlidir. Zenginlik önemlidir ama tüm insanlara yansıyorsa değerlidir.Medeniyetimiz istifçiliği yasaklıyor. Medeniyetimizin tavsiyesi, kazancı sürekli üretime, istihdama ve faydaya dönüştürmek. Türkiye olarak üretim odaklı bir büyüme stratejisi belirlememizin sebebi işte budur.Her alanda en ön sıralarda yer almak için çaba gösteriyoruz. En büyüklere baktığımızda dünyanın her 5 inşaat firmasından birinin ülkemizden çıktığını görüyoruz. Tarımsal üretimde Avrupa'da ilk sırada, dünyada yedinci sıradayız. Türkiye, son 17 yılda istihdamda yaklaşık 9 milyonluk bir artış sağladıysa işte bu sayededir.Kadınların, gençlerin ve engellilerin iş gücüne katılımında, son 17 yılda daha önce hiç olmadığı kadar büyük oranlarda gelişme sağlandı. Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bunu çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız.Adil ve hakkaniyetli bir çalışma hayatının inşasını yine birlikte yapacağız. Rızkı veren Allah'tır ama iş verenlerimizi de ihmal etmeyeceğiz. Ülkemizin gücü hepimizin gücüdür. Fert fert yaptığımız yanlışların toplamı da ülkemizin işini zorlaştırır. 82 milyon bir bütündür. Her kim şu ya da bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir. Yine her kim ülkeye bir katkıda bulunursa 82 milyonun her birine fayda sağlamıştır.Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Siyasette de ticarette de meseleye böyle bakmalıyız. Rekabet daha iyiye ve güzele ulaşmak için yapılırsa iyidir ama karşı tarafı yok etmeye yönelirse felakettir.Yeri geldi işçi, yeri geldi iş veren oldum ama masanın hangi tarafında olursam olayım adalet, vicdan ve hakkı gözetmeden başarılı olunamayacağın gördüm. Başarılı olmak istiyorsanız bu değerlerden asla taviz vermeyin, iş çevrelerine bu tavsiyelerde bulunuyorum.İstihdam konusu bu çarpıklığın en fazla göze çarpan ve çözüm için ilk başlanması gerekilen noktasıdır. Birilerine 'Gel bakalım sen devasa bir fabrikatörsün, işte bir yanda 50 tane işçi alıver. 5-10 bin çalıştırmak nedir, bunun yanında 50 tane daha fazla eleman al' dediğimiz zaman rahatsız olanlar var.