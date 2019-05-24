YSK o tartışmaya son noktayı koydu

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçesil kararında, "Neden sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildiği" tartışmasına da son noktayı koydu. İlçe belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptaline ilişkin bir başvuru olmadığı belirtilen kararda, YSK'nın seçilme yeterliliğine ilişkin tam kanunsuzluk halleri hariç olmak üzere, ancak süresi içinde olağan veya olağanüstü itiraz yoluyla önüne gelen itirazları inceleyebilme yetkisi bulunduğu, itiraz yoluyla önüne gelmeyen bir konuda re'sen karar vermesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Kararın da bu nedenle AK Parti'nin süresinde başvurusu üzerine Büyükşehir seçiminin olağanüstü itiraz yoluyla iptaline ilişkin olduğu kaydedildi.