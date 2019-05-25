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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı , vefatının 36. yılında 'i "" şiiriyle andı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 19:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuyarak andı.

Erdoğan, Twitter hesabından "Mekanın cennet olsun Üstad" mesajıyla bir video paylaştı. 4 dakika 11 saniyelik videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "Vefatının 36. yıl dönümünde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i hasretle, muhabbetle, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl paylaşımı
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