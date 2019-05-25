Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Mavi listedeki MLKP’li terörist yakalandı

Mavi listedeki ’li terörist yakalandı

Giriş Tarihi: 25.5.2019
Mavi listedeki MLKP’li terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride aranan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin'de polislerce yakalandı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan terörist Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde a sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mavi listedeki MLKP’li terörist yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN