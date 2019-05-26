Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 2 Ocak 2019'da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi; Ceren Damar'ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi." açıklamasında bulundu.



Altun'un paylaşımında Erdoğan ile Mustafa Damar'ın telefon görüşme anının videosu da yer aldı..

Başkan Erdoğan'dan Ceren Damar'ın babasına telefon