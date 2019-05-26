Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan'dan Ceren Damar'ın babasına telefon

Başkan Erdoğan'dan 'ın babasına telefon

Başkan , 2019 Ocak ayında cinayete kurban giden genç akademisyen ’ın dolayısıyla babası ’ı arayarak tekrar başsağlığı diledi.

Giriş Tarihi: 26.5.2019 22:55 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 23:12
Başkan Erdoğan'dan Ceren Damar'ın babasına telefon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 2 Ocak 2019'da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi; Ceren Damar'ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi." açıklamasında bulundu.

Altun'un paylaşımında Erdoğan ile Mustafa Damar'ın telefon görüşme anının videosu da yer aldı..

Başkan Erdoğan'dan Ceren Damar'ın babasına telefon

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Ceren Damar'ın babasına telefon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN