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'dan hoşgörü mesajı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , son dönemde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik protesto haberleriyle karşılaştığını belirterek, bu tür davranışları doğru bulmadığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 26.5.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 15:14
Binali Yıldırım'dan hoşgörü mesajı

Binali Yıldırım, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum. İstanbullu hemşehrilerimin, adayların kendilerini en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum. İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek."

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Binali Yıldırım'dan hoşgörü mesajı
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