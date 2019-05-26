Binali Yıldırım'dan hoşgörü mesajı

Binali Yıldırım, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Son günlerde CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum. İstanbullu hemşehrilerimin, adayların kendilerini en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum. İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek."
Son günlerde CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum.— Binali Yıldırım (@BY) 26 Mayıs 2019
Bu tür davranışları doğru bulmuyorum. İstanbullu hemşehrilerimin, adayların kendilerini en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum.
İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek.