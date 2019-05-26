Biri tutuklandı diğeri mağarada ölü bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçtiğimiz günlerde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına gençleri kandırarak örgüte katılımlarını sağlayan terör örgütü üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Cizre Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Amirliği tarafından, 24 Mayıs günü PKK/KCK bünyesindeki organizasyonun üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütü adına kırsala katılacak şahısların aktarımı ile alakalı faaliyette bulunan, kurye ve işbirlikçi olarak çalışan ve örgüte yardım eden Veli Encü, Mazlum G., Mehmet D. ve Şehmus K. gözaltına alındı.Uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan Veli Encü'nün HDP Şırnak milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi olduğu tespit edildi. Şüpheliler ifadeleri ardından "Örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken Salih K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. Diğer taraftan Tunceli'de geçtiğimiz aylarda 3 girişli bir mağarada cesedi bulunan teröristin DNA raporu çıktı. Operasyonda yaralandıktan sonra saklandığı mağarada öldüğü değerlendirilen teröristin 300 bin TL ödüllü Gri listede aranan 'Ferhat' Kod adlı Ertan Erol olduğu belirlendi. Teröristin, 2004-2009 arasında Tunceli Belediye Başkanlığı yapan ve Songül Erol Abdil, 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Seçimlerinde HDP tarafından Ankara 2. Bölge milletvekili gösterilen Songül Erol Abdil. Teröristin, babasının da terör suçu nedeniyle muhtarlıktan amlındığı, teröristin binbaşı Yavuz Sonat Güzel ve 3 askerin şehit edilmesinde yer aldığı ortaya çıktı.