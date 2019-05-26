“Dik durun sakın ha ağlamayın”

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Irak'ınkuzeyinde devam eden operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Köklü'nün Akdağmadeni Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, helallik için babaevinin bulunduğu Yeşiltepe Mahallesi'ne götürüldü. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Akdağmadeni Meydanı'na getirildi. Burada şehidin kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Gülay Köklü, tabutun başında yakınlarına "dik durun" diye seslenerek, "Bir oğlum daha var, onu da göndereceğim. Ben de gideceğim, dik durun, ağlamayın" dedi. Şehit Köklü'nün cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bekar olan şehit Mehmet Köklü'nün babası Murat Köklü'nün 12 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.