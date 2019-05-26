HAK-İŞ CHP’ye yürüyecek

Bolu Belediyesi'nde CHP'li başkan tarafından işten çıkartılan 97 taşeron işçinin 24 Nisan'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, dün kente gelerek 31 gündür eylem yapan işçilere destek verdi. Demokrasi Meydanı'ndaki eylem çadırını ziyaret eden Arslan, yaptığı açıklamada işten çıkartılmalara karşı bir tepki olarak burada olduklarını belirtti. Arslan "Sayın belediye başkanı ile defalarca arkadaşlarımız görüştüler. Kendilerinden talebimiz seçim öncesindeki vaatlerinin arkasında durmasıdır. Noterden taahhütlerinin arkasında durmasıdır. Emekçilerin, işçilerin ekmeği ile aşı ile oynamadan Bolu'ya hizmet etmesidir. Mücadelemiz işçiler geri işe alınana kadar sürecektir" dedi. Mahmut Arslan, Çanakkale'nin Bayramiç Belediyesi'nde de 57 kişinin işten çıkartıldığını, hemen akabinde 25 kişinin yeni işe alındığını anlattı. Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne kadar yürüyüş yapmayı planladıklarını kaydeden Arslan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği vaatleri anımsattı. Arslan, şöyle devam etti:



KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

"Kılıçdaroğlu, 'Sakın ha AK Parti'li belediye başkanı döneminde işe girdi diye hiçbir işçinin işiyle aşıyla uğraşmayacaksınız. Onlar hangi partinin mensubu olursa olsun onlarla birlikte çalışacaksınız.' diye belediye başkanlarına talimat vermişti. Buradan kendisine soruyorum. O söylediklerinizin arkasında mısınız? Yoksa seçim propagandası mıydı? Bolu Belediyesinde 97 arkadaşımızın sırf AK Parti döneminde işe girdiği için işten çıkarılmasına neden sessiz kalıyorsunuz. Niye bu arkadaşlarımız 31 gündür aşsız, işsiz ve evlerine ekmek götüremeyecek şekilde mağdur edildi. Siz niçin bunları duymuyorsunuz." 64 belediyede Hak-İş'e bağlı sendikalara yönelik büyük operasyon yapıldığına da dikkat çeken Arslan, toplam 12 bin 900 işçinin sendikalarından istifa ettirildiğini vurguladı.

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