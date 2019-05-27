CHP’li Erdem’e bir dava daha

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FETÖ'nün 17-25 Aralık hükümete karşı darbe girişimi sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis etmekten 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP eski milletvekili Eren Erdem hakkında 24 Haziran seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından MİT'i hedef alan paylaşımları nedeniyle dava açıldı. İddianamede Erdem'in söz konusu paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul ettiği aktarıldı. Erdem'in TCK'nın 301. maddesindeki, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.