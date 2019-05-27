Cuntacıların tünel korkusu arşivde çıktı

Mahkeme tutanağı, darbecilerin paranoyasını gözler önüne seriyor. Belgeye göre Yaşar Kömek adlı vatandaş, 1961'de 'Tünelciler Örgütü'nde yer aldığı iddiasıyla tutuklananlardan biriydi. Samatya nüfusuna kayıtlı, 3 çocuk babası Kömek, Fındıkzade'de oturuyor, Topkapı'da işportacılık yapıyordu. Hamallık yapan Ramazan Yalçın adlı muhbirin ihbarı üzerine Kömek'in hayatı karardı.

ASKERİ MAHKEMESİNDE YARGILANDI



İhbarcının iddiasına göre Kömek, Mustafa Uysal'ın lokantasında yaptıkları toplantıda darbecilerin Adnan Menderes'e ceza verdiği takdirde onu kurtarmak için harekete geçeceklerini ve Kumkapı'dan Yassıada'ya denizin altından tünel kazacaklarını söylemişti. Kömek, darbecilerin oluşturduğu sıkıyönetim mahkemelerindeki hakim ve savcıları, denizden tünel iddiasının olmadığına ikna etmeye çalıştı. Tutanaklara göre Yaşar Kömek, bir grup arkadaşıyla birlikte İstanbul Örfi İdare (Sıkıyönetim) Kumandanlığı 3 numaralı Askeri Mahkemesinde yargılandı. Bu mahkemenin heyeti, sanıkların savunmaları karşısında ikna olmuş, 28 Kasım 1961'de beraat kararı vermişti.

YARGITAY HÜKMÜ ONAYINCA...



Ancak Askeri Temyiz Mahkemesi 6 Şubat 1962'de sanıklardan Kömek hakkındaki beraat hükmünü bozdu. Sıkıyönetim kalkınca da Kömek'in dosyası sivil mahkemeye gönderildi. İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılamada, 10 Kasım 1962'de Yaşar Kömek'in, bir kez daha beraatine karar verildi. Yargıtay hükmü onayınca dosya kapandı ve arşivdeki tozlu raflarda yerini aldı.