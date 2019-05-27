‘Fuatavni’ duruşmaya gelmezse mal varlığına el konulacak

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FETÖ'nünsosyal medyada propaganda amacıyla açtığı "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen ve örgütün medya yapılanması davasında "Anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan firari olarak yargılanan Said Sefa'nın, bir sonraki duruşmaya gelmediği takdirde, tüm mal varlığına el konulmasına karar verildi. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, firari sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhan katılmadı. Duruşmada, sanıklar hakkında düzenlenen kırmızı bülten talebinin eksiklikler giderilerek yeniden ilgili bakanlığa gönderildiği, ayrıca Sefa hakkındaki bazı evrakların mahkemeye geldiği bildirildi. Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararının beklenilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, yakalama kararına rağmen sanıkların duruşmaya gelmediği ve kovuşturmanın sonuçlandırılmadığını vurgulayarak, sanıkların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247/2-a bendi gereğince bilinen son adresine CMK'nin 248. maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedileceğinin şerhi düşülmesine ve avukatı bulunmayan firari sanıklara barodan müdafi istenilmesine hükmetti. Karara göre, kaçak durumunda olan sanıkların bir sonraki duruşmaya gelmediği takdirde, Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulabilecek.