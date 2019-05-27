Kediler yüzünden birbirine giren iki vali yardımcısından örnek uzlaşma!

Edirne'de halen görev yapmakta olan Vali yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu ile eski Vali yardımcısı Mustafa Karslıoğlu arasında geçtiğimiz aylarda kedi tartışması yaşandı.

Aynı lojman da komşu olan Mustafa Karslıoğlu evinde kedi besliyordu. Bu durumdan rahatsız olan Elmacıoğlu, Karslıoğlu ile tartışmaya başladı. Elmacıoğlu'nun 'hayvan barınağına çevirdiniz apartmanı' sözlerinden sonra ikili arasında ki tartışma büyüdü. Elmacıoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini iddia eden eski vali yardımcısı Karslıoğlu, mevkiidaşını savcılığa ihbar etti.





Eski Vali yardımcısı Mustafa Karslıoğlu

HAYVAN BARINAKLARINA MAMA BAĞIŞLAYACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada ilginç bir uzlaşma sağlandı. Savcılığın her iki vali yardımcısına teklif ettiği uzlaşma kabul edildi. Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu hayvan barınaklarına 150 kilo kedi ve köpek maması bağışlanması karşılığında Şenol Levent Elmacıoğlu ile uzlaşabileceğini belirtti.

Uzlaşma gereği Karslıoğlu bir de özür mektubu yazdı. Bunun üzerine şikayetten vazgeçildi. Böylece iki vali yardımcısı arasındaki kedi tartışması kapanmış oldu.