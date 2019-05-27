Tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

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Şanlıurfa'nınViranşehir ilçesinde bir tarlaya ucunda uçaksavar mühimmatı bulunan ve misinayla birbirine bağlanmış uçan balon düştü. İhbar üzerine olay yerine giderek inceleme yapan jandarma ekipleri, misina ile birbirine bağlanmış şişkin vaziyette ve ucuna patlayıcı madde yerleştirilmiş düzenek bulunan 2 balon tespit etti. Olay yerine uçarak geldiği değerlendirilen cisimlerin, hava araçlarına zarar vermek amacıyla hazırlandığı tahmin ediliyor. Olay yerine giden patlayıcı madde imha ekibi yaptıkları çalışmalar neticesinde cisimlerin 14,5 mm Doçka uçaksavar mühimmatı olduğunu belirledi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.