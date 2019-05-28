130 bin askere bayram müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Yeni askerlik düzenlemesiyle uzun dönem kısa dönem ortadan kalkacak. Uzun dönem olarak tabir edilen ve 15 ay vatani görevini yapmak için askerde olan erlerden 6 ayı dolduranlar yasanın yürürlüğe girmesiyle hemen terhis olacak. Şu anda silah altında 15 ay için askerde olan 350 bin er bulunuyor. Düzenleme geçen hafta AK Parti tarafından yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Aynı gün Danışma Kurulu kararıyla gecikilmeden komisyonda görüşülerek kabul edildi. Teklifin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Yeni askerlik düzenlemesinde en dikkat çeken başlıklardan biri de bedelli askerlik düzenlemesinin kalıcı hale getiri lmesi. İsteyenler yoklama kaçağı ve bakaya olmadıkları sürece bedelli askerlikten yararlanabilecek Bedelli askerlikte yaş sınırı olmayacak. 20 yaşında olan da bedelli askerlikten yararlanacak. Bedelli ücreti 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak. Bugünkü rakamla bu yaklaşık 31 bin TL ediyor. Bedelli askerlikten yararlananlar 1 ay temel eğitim alarak askerliğini tamamlamış sayılacak. Bu yılkı bedelli askerlik için ayrılan kontenjan 145 bin. Başvurular Aralık ayına kadar yapılabilecek. Başvuru sayısının ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda kura çekilecek. Kurada çıkmayanların bir sonraki dönemde de başvuru yapabilecek. Yeni düzenlemede doktorlar ve öğretmenler ile ilgili de önemli yenilik de yer alıyor. Buna göre temel eğitim sonrası doktorlar Sağlık Bakanlığı, öğretmenler ise Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek. Doktorlar ve öğretmenler görevli oldukları yerlerde askerliklerini yapmış sayılacak. Belirlenen yerlerde devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlayan hekimler ve öğretmenler asteğmen olarak terhis olacak.