Eski Danıştay üyesine 10 yıl hapis cezası

BUGÜN NELER OLDU

İLK derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güney ile avukatı katıldı. FETÖ'nün Danıştay yapılanmasında "grup sorumlusu" olduğu belirlenen Güney, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı. Haşim Güney'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören düzenleme uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı. Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle indirim uygulayarak cezayı 10 yıla indiren mahkeme heyeti, Güney'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti. ANKARAANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün 2010 Komiserlik sınav sorularının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada soruşturması tamamlanan şüphelilere iddianame düzenlenmeye başladı. Soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan eski polis Ersoy G. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Ersoy G.,'nin sınavdan 100 üzerinden 89 aldığı, iptal edilen 13 soruya doğru cevap verdiği ve bu nedenle orta düzeyde şüpheli olduğu belirtildi. Ersoy G.,'nin örgüt içinde "B4" diye kodlandığı belirlendi.