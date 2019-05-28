İnkârcı darbecileri ses kayıtları ele verdi

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Darbecılerın oluşturduğu "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri arasındaki telefon görüşmeleri, "darbeden haberimiz yoktu" diyen hainlerin maskesini düşürdü. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası dosyasındaki olay gününe ait iki ayrı görüşme kaydı, mahkemede darbeden habersiz olduklarını, yurtta sulh konseyi üyesi olmadıklarını savunan sanıkları ele verdi. 15 Temmuz akşamı yapıldığı tespit edilen ilk görüşme, sözde konseyde "Kara Kuvvetlerindeki irtibat personeli" olan eski tuğgeneral Erhan Caha ile darbeci helikopter pilotlarını yöneten ve sözde atama listesinde "Kara Havacılık Komutanı" olarak atanan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun arasında gerçekleşiyor. Darbe için havalanan helikopterlerin Akıncı Üssü'ne gittiğini Caha'ya bildiren Coşkun, olay günü Kara Havacılık kışlasına giden dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve beraberindeki askeri heyetin gelişi nedeniyle "planlanan faaliyetin" erken başladığını ifade ediyor.