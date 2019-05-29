15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığına 15 yıl hapis istemi

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Çoğun ile avukatları hazır bulundu.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Çoğun'un, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine söz alan sanık Çoğun, tahliye olmasının ardından yaklaşık 1 sene boyunca karakola giderek imza attığını hatırlatarak, bir kadın olarak bu durumun zorluğundan bahsetti. Çoğun, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık avukatları ise esasa ilişkin savunma yapabilmek için mahkemeden süre talebinde bulundu. Çoğun'un talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre talebini ise kabul ederek duruşmayı erteledi.

15 PUAN ALMIŞ UZMAN OLMUŞ!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Melek Çoğun hakkında hazırlanan iddianamede, ByLock kullanıcısı olan sanığın, 2011'de düzenlenen sınavda 100 üzerinden 15 puan almasına rağmen uzmanlık kadrosuna atandığına, 2016 başında yazılım şube mu¨du¨ru¨ ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından da bilgi işlem daire başkan vekili olarak görev yaptığına dikkat çekilmişti.

Hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Çoğun, önceki duruşmalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.