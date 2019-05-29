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'de operasyonu: 8 gözaltı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 10:54
İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarına ve konuşmalarda adı geçen askerlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 ByLock kullanıcısı ile halen biri muvazzaf asker olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

BYLOCK İÇERİKLERİNDE İSİMLERİ VAR

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli ile aleyhlerinde teşhis ve ifade bulunan, ByLock içeriklerinde de isimleri geçen halen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif görevde Astsubay Yunus E. K., ihraç Teğmen Gencay T. ve eşi ihraç öğretmen Bilge T. olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 GÖZALTI

Şüphelilerin gözaltına alınmalarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında bu sabah Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında tüm şüpheliler gözaltına alındı.

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İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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