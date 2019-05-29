PKK’ya bir darbe daha

Siirt'te Jandarma Özel Harekat tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 600 bin lira ödüllü turuncu kategoride yer alan, PKK'nın Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu "Ferman Gabbar" kod adlı Naif Maral ile örgütün şehirlerdeki sabotajcısı, olan "Şiyar" kod adlı Ramazan Kaya etkisiz hale getirildi.



ŞEHİT KORUCUNUN ADIYLA...

Siirt'in Tillo ilçesinde, jandarma istihbarat timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kırsal bölgele PKK'lı teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından Çınarlısu köyü kırsalında yürütülen, "Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019- 07 Operasyonu" sırasında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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SOYLU: 41 ÜST DÜZEY ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada yılbaşından bu yana sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde de bir sığınağa yönelik operasyonda 4 teröristin canlı olarak ele geçirildiğini kaydetti.



SINIRI GEÇEN TERÖRİST YAKALANDI

Öte yandan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ise, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/ PYD'li 1 terörist yakalandı. Gözaltına alınan terörist, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.