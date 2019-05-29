Alaattin Topçu kimdir? Zümrüt Apartmanı kitabı yayıncısı Alaattin Topçu teslim oldu!

Çok konuşulan Zümrüt Apartmanı kitabının yayıncısı Alaattin Topçu'dan şok edici açıklamalar geldi. Pedofili içerikli kitap olarak medyanın gündemine bomba gibi düşen Zümrüt Apartmanı kitabının yazarının yanı sıra bu kitabı yayınlayan Alaattin Topçu da mercek altında. Kitap hakkındaki şok edici açıklamaları yüzünden gündemden düşmeyen Alaattin Topçu adına ardı arkası kesilmeyen tepkiler yağıyor. Kitapla ilgili açıklamarı insanları daha da fazla hayrete düşüren Alaattin Topçu gelen tepkilere dayanamayarak karakola gidip teslim oldu.