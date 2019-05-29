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kimdir? kitabı yayıncısı Alaattin Topçu teslim oldu!

Sosyal medyada en çok konuşulan kitabının yayın evinin sahibi kimdir? Alaattin Topçu olay olan facebook paylaşımlarında akılalmaz bir şekilde çocuk istismarı ve pedofili hikayesi yazan 'yi savunmuş ve sosyal medyada "siz onu anlayamazsınız" gibi ifadelerde bulunmuştu. Abdullah Şevki polis karakoluna giderek teslim oldu!

Giriş Tarihi: 29.5.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 13:35
Alaattin Topçu kimdir? Zümrüt Apartmanı kitabı yayıncısı Alaattin Topçu teslim oldu!

Çok konuşulan Zümrüt Apartmanı kitabının yayıncısı Alaattin Topçu'dan şok edici açıklamalar geldi. Pedofili içerikli kitap olarak medyanın gündemine bomba gibi düşen Zümrüt Apartmanı kitabının yazarının yanı sıra bu kitabı yayınlayan Alaattin Topçu da mercek altında. Kitap hakkındaki şok edici açıklamaları yüzünden gündemden düşmeyen Alaattin Topçu adına ardı arkası kesilmeyen tepkiler yağıyor. Kitapla ilgili açıklamarı insanları daha da fazla hayrete düşüren Alaattin Topçu gelen tepkilere dayanamayarak karakola gidip teslim oldu.

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Alaattin Topçu kimdir? Zümrüt Apartmanı kitabı yayıncısı Alaattin Topçu teslim oldu!
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