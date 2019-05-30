CHP’li İlgezdi’nin koruması DİSK temsilcisine silah çekip darp etti

BUGÜN NELER OLDU

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen CHP'li Battal İlgezdi, hakkını arayan belediye çalışanlarını dövdürdü. İlgezdi'nin yakın koruması Hamit Şahin, DİSK Genel İş Sendikası işyeri temsilcisi Murat Aydoğan'a belediye çalışanlarına bildiri dağıttığı gerekçesiyle yumruklayarak darp etti ve silah çekti. DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1. No'lu Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Hamit Şahin'e yapılan saldırı kınandı. İlgezdi'nin korumalarının 'Kim lan bu bildiriyi dağıtan' diye küfrederek saldırdığı belirtilen açıklamada, "Battal İlgezdi'nin koruması işyeri temsilcimiz Murat Aydoğan arkadaşımıza yumruk attı, darp etti ve silah çekti. Bugün o yumruk tüm DİSK'e atılmıştır. O yumruğun hesabı sorulacak" denildi. Bu arada Ataşehir Belediyesi, belediye çalışanlarına maaşlarını ödeyemiyor. Belediyede taşeron işçilerin üç aydır maaş alamadığı, kadrolu personelin de maaşlarının üç aydır çok düşük ödendiği öğrenildi. Battal İlgezdi, çalışanlara yönelik yasaya aykırı şekilde görev ve işyeri değişikliği de yapıyor.