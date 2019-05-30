Fatih Sultan Mehmet’e dua

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'un fethinin 566. yılı dün coşkuyla kutlandı. İlk program Fatih Camisi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Vakıflar Bölge Müdürü Müslüm Sarı'nın katıldığı törende, Fatih Sultan Mehmet Han dualarla anıldı.İşleri Başkanı Ali Erbaş: 1 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul Yenikapı'da 300 binin üzerinde vatandaşımızla açık havada teravih namazı kılarak bu yılın ramazan ayını taçlandırmış olacağız. İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü münasebetiyle Yenikapı'da İstanbullu kardeşlerimizle birlikte enderun usulü teravih namazı kılacağız.