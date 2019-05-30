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İşte yargı reform paketi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bugün açıklayacak. Belge, hakim ve savcıların seçiminden, CMK ve CİK'te yapılacak değişikliklere kadar bir çok konuyu kapsıyor

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019
İşte yargı reform paketi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir adım olacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bugün açıklayacak.
Hazırlıkları 9 aya yakın süredir devam eden belgede hakim ve savcılarından seçimine, CMK ve CİK'te yapılacak değişikliklere kadar bir çok konuyu kapsıyor. Bugün açıklanacak belgede öne çıkanlar şöyle:
SAVCI VE HAKİM ATAMALARI: Hakim ve savcıların terfi ve nakil işlemleri liyakata dayalı olacak. Coğrafi teminat verilecek.
YENİ MODEL: Yeni hukuk eğitimi modeli oluşturulacak. Hukuk mesleğine girişte yeni model belirlenecek.
İHTİSAS MAHKEMELERİ: İhtisas mahkemelerinde uzlaşmaya dayalı uygulamalar arttırılacak. İstinaf mahkemeleri güçlendirilecek.
TEKNOLOJİ KULLANILACAK: Hükümlü ve tutukluların; yakınları ile görüntülü görüşmesi ve elektronik dilekçe arzı gibi yeniliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Denetimli serbestlik hizmetlerindeki elektronik izleme kapasitesi arttırılıp biometrik imza gibi yöntemler oluşturulacak.
SAVUNMANIN GÜCÜ ARTTIRILACAK: CMK'da bazı değişiklikler yapılıp savcı ve avukatlara ilişkin önemli demokratik adımlar atılacak.
ALTERNATİF YOLLAR: Uzlaşma, ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi dava öncesi müesseselerinin uygulanma alanı genişletilecek.
SULH YOLU ARANACAK: İdarenin vatandaşla yıllar süren uyuşmazlıklarını çözecek adımlar atılacak.
ÇOCUKLARA ÖZEL UYGULAMA: Cinayet dışında ilk kez suç işleyen çocuklarda hapis cezası yerine alternatif yöntemler geliştirilecek.

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İşte yargı reform paketi
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