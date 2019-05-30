Şehit 8 askerin faili teslim oldu

BUGÜN NELER OLDU

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü yakınlarında geçen yıl 4 Ekim'de PKK'lı teröristlerin asfalt yola döşediği EYP'nin patlaması sonucu 8 asker şehit olmuştu. Olayın faillerinden "Kemal Bagok" kod adlı Lokman Genç, 31 Ekim 2018 tarihinde Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde öldürüldü. Hain saldırının faillerinden biri daha etkisiz hale getirildi. Batman'ın Hasankeyf ilçesi Kelekci köyü kırsalında Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât timlerince yapılan operasyonda, bir sığınakta saklanan 4 PKK'lı terörist, teslim oldu. Teslim olanlardan birinin PKK'nın sözde "Mava Grubu" sabotajcısı ve el yapımı patlayıcı uzmanı "Mahir" kod adlı terörist olduğu belirlendi. Teröristin, Dargeçit'teki saldırısının faillerinden olduğu tespit edildi.Öte yandan Terörden Arananlar Listesi'nde Mavi Kategoride aranırken Mersin'de yakalanan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı.