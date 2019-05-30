Valizden kilolarca eroin çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın elde ettiği uyuşturucu maddeyi (Eroin) İstanbul ilinden yurtdışında bağlantılı oldukları şahıslara götüreceği ihbarı sonrası harekete geçti. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde, şüpheli K.H.A.'nın Silivri ilçesinde bir otelde kalarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

UYUŞTURUCU DOLU VALİZLE YAKALANDI

Şüphelinin kaldığı otel ve çevresinde kontrollerini arttıran ekipler, şahsın evinde bulunan valiz ile bir ticari taksiye bindiğini tespit etti. Jandarma, bunun üzerine ticari taksiyi sıcak takibe başladı. Edirne istikametine doğru ticari aracın yol güzergâhında hemen yol kontrol ve arama noktası oluşturuldu. Seyir halindeki ticari araç, Jandarma ekiplerini görünce ne yapacağını şaşırdı ve yol kontrol ve arama noktasına yaklaşık 200 metre kala durdu. Bunun üzerine resmi ve sivil Jandarma ekipleri, aracın kaçmasına fırsat vermeden hemen müdahale ederek şüpheliyi takside uyuşturucu dolu valizle birlikte kıskıvrak yakaladı.





ÖZEL BÖLMEDE 8 KİLO UYUŞTURUCU

Araçta arama yapan ekipler, dedektör köpeği "VADİ"nin siyah renkli bir valize tepki vermesi üzerine valizi incelemeye başladı. Valizin alt bölümünde özel olarak hazırlanmış plastik kısmı söken ekipler, karbon kağıtları altına saklanmış vaziyette yaklaşık 8 kilo uyuşturucu madde (Eroin) ele geçirildi. Karbon kağıtlarını X-Ray cihazlarında fark edilmemesi için konduğu belirlendi.

KOKU ÇIKMASIN DİYE…

Uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilerin her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığı, kokunun dışarı çıkmasını engellemek için valize baharat serptikleri ve sentetik yapıştırıcılar sürdükleri öğrenildi. Fakat bunların hiçbiri Vadi'yi durdurmaya yetmedi.

Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli K.H.A. emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken şahsın bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.