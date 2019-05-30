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2019 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? nedir?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programla Stratejisi bugün açıklanacak. Vatandaşlar heyecanla 2019-2023 yıllarını kapsayan ve 9 ana başlıktan oluşan yeni araştırmasını yapıyor. Bilindiği üzere 2019 Yargı Reformu belge, hakim ve savcıların seçiminden, CMK ve CİK'te yapılacak değişikliklere kadar bir çok konuyu kapsıyor. Yeni hedefler içeren ve güven veren adalet sloganıyla hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi detayları merak edildi. Peki 2019 Yargı reformu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yargı reformu nedir?

Giriş Tarihi: 30.5.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 12:16
2019 Yargı reformu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yargı reformu stratejisi nedir?

Kamuoyunun büyük bir heyecanla beklediği ne zaman, saat kaçta açıklanacak merak ediliyor. 2019 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanıyor. Hazırlıkları 9 aya yakın süredir devam eden planlama hakim ve savcılar seçimine, CMK ve CİK'te yapılacak değişikliklere kadar bir çok konuyu kapsıyor. Vatandaşlar Yargı Reformu'nun ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı paketteki bazı çarpıcı başlıklar ise şöyle: Savcı ve hakim atamaları, yeni model, ihtisas mahkemeleri, teknoloji kullanılacak, savunmanın gücü artırılacak, alternatif yollar, sulh yolu aranacak, çocuklara özel uygulama yer aldı. İşte 2019 Yargı reformu ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı sizlerle…

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2019 Yargı reformu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yargı reformu stratejisi nedir?
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