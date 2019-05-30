2019 Yargı reformu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yargı reformu stratejisi nedir?

Kamuoyunun büyük bir heyecanla beklediği Yargı Reformu ne zaman, saat kaçta açıklanacak merak ediliyor. 2019 Yargı Reformu Stratejisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanıyor. Hazırlıkları 9 aya yakın süredir devam eden planlama hakim ve savcılar seçimine, CMK ve CİK'te yapılacak değişikliklere kadar bir çok konuyu kapsıyor. Vatandaşlar Yargı Reformu'nun ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı paketteki bazı çarpıcı başlıklar ise şöyle: Savcı ve hakim atamaları, yeni model, ihtisas mahkemeleri, teknoloji kullanılacak, savunmanın gücü artırılacak, alternatif yollar, sulh yolu aranacak, çocuklara özel uygulama yer aldı. İşte 2019 Yargı reformu ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı sizlerle…