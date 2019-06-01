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Aranan ’lı operasyonla yakalandı

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019
Aranan PKK’lı operasyonla yakalandı
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, güvenlik güçlerince aranan bir terörist gizlendiği evde yakalandı. 'Adil Hoca' kod adlı B.A., yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevi konuldu. B.A.'nin Kobani ve Şengal'deki teröristlere gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdiği belirtildi. Medrese eğitimi aldığı ifade edilen B.A.'nin örgüte eleman kazandırdığı da tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristin kentte olduğu belirlendi. Sur ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamada, "Daha önce terör dosyalarında adı geçen, ancak kod adı ile faaliyet yürütmesi nedeniyle kimliği tespit edilemeyen, B.A. adli makamlarca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır" denildi.
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Aranan PKK’lı operasyonla yakalandı
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