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: "Hak yerini buldu"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , tekrarlanan seçimlerde zafer kazanan AK Partili adayları tek tek arayıp tebriklerini sundu.

Giriş Tarihi: 2.6.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 22:48
Binali Yıldırım: Hak yerini buldu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, YSK tarafından tekrarlanmasına karar verilen Artvin Yusufeli'de kazanan AK Partili Eyüp Aytekin'i telefonla arayıp tebrik etti.

Binali Yıldırım'dan Eyüp Aytekin'e tebrik telefonu

Binali Yıldırım, aynı şekilde Kırıkkale Keskin'de tekrarlanan seçimden zaferle ayrılan AK Partili Dede Yıldırım'ı da telefonla arayıp tebrik etti. Binali Yıldırım o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Binali Yıldırım'dan Dede Yıldırım'a tebrik telefonu

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Binali Yıldırım: "Hak yerini buldu"
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