Binali Yıldırım: "Hak yerini buldu"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, YSK tarafından tekrarlanmasına karar verilen Artvin Yusufeli'de kazanan AK Partili Eyüp Aytekin'i telefonla arayıp tebrik etti.

Binali Yıldırım'dan Eyüp Aytekin'e tebrik telefonu

Binali Yıldırım, aynı şekilde Kırıkkale Keskin'de tekrarlanan seçimden zaferle ayrılan AK Partili Dede Yıldırım'ı da telefonla arayıp tebrik etti. Binali Yıldırım o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Binali Yıldırım'dan Dede Yıldırım'a tebrik telefonu