Cumhuriyet Gazetesi hedefe yine Suriyelileri koydu!

Savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeliler, Cumhuriyet Gazetesi'nin kara propagandasına alet ediliyor. Cumhuriyet gazetesi hedefe Suriyelileri koydu ve yine bir skandala imza attı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden tepki çeken Suriyeli karşıtı ırkçı paylaşım!

HABERDE ÖZBEK TWEETDE SURİYE

Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'ün Alemdağ mahallesinde meydana gelen bir olayda Özbekistan vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı bilgisi vardı. Özbeklerin cinayetle sonuçlanan haberi twitter hesaplarından paylaşırken "Suriyeliler, Türkmen gencin boğazını kesti… Soruşturmada gelişme" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Gazetesi Suriyelilere karşı faşizan tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

Gazete bir süre sonra bu iletiyi sildi ancak yaşanan bu rezalet büyük tepki çekti.