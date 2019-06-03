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3 ilçede yenilenen seçimlerin sonuçları belli oldu

31 Mart yerel seçimleri sonrasında 'nun seçimlerin yenilenmesi kararını verdiği Kırkkale'nin ilçesi, Denizlinin İlçesi ve 'in ilçesinde oy sayım işlemleri tamamlandı ve yenilenen seçimin sonuçları belli oldu.

Giriş Tarihi: 3.6.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 14:32
3 ilçede yenilenen seçimlerin sonuçları belli oldu

31 Mart yerel seçimleri sonrasında tespit edilen usulsüzlüklere yapılan itirazlar neticesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesi kararını verdiği Kırkkale'nin Keskin ilçesi, Denizlinin Honaz İlçesi ve Artvin'in Yusufeli ilçesinde oy sayım işlemleri tamamlandı ve yenilenen seçimin sonuçları belli oldu.

3 ilçede yenilenen seçimlerin sonuçları belli oldu

Yenilenen seçimlerde kullanılan oyların sayımı neticesinde; Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı. Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre geçerli oyların 10 bin 697'sini alan CHP adayı Yüksel Kepenek kazandı. Artvin Yusufeli'de AK Parti'li Eyüp Aytekin 2 bin 428 oyla yenilenen yerel seçimin kazananı oldu.

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3 ilçede yenilenen seçimlerin sonuçları belli oldu
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