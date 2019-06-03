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Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı

Başkan Erdoğan: "Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasıyla geçmesini arzu ediyoruz."

Giriş Tarihi: 3.6.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 11:17
Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı milletimizin moralini bozmak gardını düşürmektir" dedi.

TÜRKİYE İNSANLIĞI UMUDU OLMAYA DEVAM EDİYOR

Erdoğan, Ramazan bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak kendi halkı yanında, tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı milletimizin moralini bozmak gardını düşürmektir" ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı
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