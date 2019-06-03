Yusufeli ve Keskin’de Zafer Ak Parti’nin

BUGÜN NELER OLDU

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde dün seçim heyecanı vardı. Aydın, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Sivas'ta da bazı muhtarlık seçimleri yenilendi.Kırıkkale Keskin'de yenilenen belediye başkanlığı seçimini AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım kazandı. Yıldırım 2 bin 426, en yakın rakibi İYİ Parti'nin adayı Necati Alsancak ise 2 bin 162 oy aldı.AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Bu başarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Keskinli vatandaşlarımızın zat-ı âline olan sevgisi, muhabbeti ve tezahürüdür bu başarı. AK Parti'nin başarısıdır. İnşallah Allah nasip ederse 23 Haziran'da da İstanbul'u alacağız" dedi.AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım da Dede Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.Öte yandan Keskin'deki seçim çirkin görüntülere de sahne oldu. İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, oy kullanma işlemi sırasında aHaber muhabiri ve kameramanının görüntü almasını engellemeye çalıştı.Yusufeli'de ise 31 Mart'ta yapılan ve iptal edilen seçimi AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla kazanmıştı. Dün tekrarlanan seçimde zafer yine Aytekin'in oldu. Aytekin 2 bin 428 oy alırken, CHP adayı Barış Demirci 2 bin 63 oyda kaldı. Görevi 3. dönemde de üstlenecek olan Aytekin,"Yusufeli'ne 5 yıl daha en güzel hizmetleri vereceğiz, yeni yerleşim yerine taşıyacağız" dedi. AK Parti Milletvekili Erkan Balta da "Hak yerini buldu, emanet ehlinde kaldı" diye konuştu.Denizli'nin Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksel Kepenek, Adıyaman'ın Kesmetepe beldesinde ise DSP'li Ali Yılmaz seçimi kazanan belediye başkan adayları oldu.