Yeni askerlik sistemi Meclis'ten geçti mi ve ne zaman yasalaşacak? 2019 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Yeni askerlik sistemi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Başkan Erdoğan'a sunulan ve geçer not alan sistem, daha sonra TBMM'ye sunulmuş ve Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmişti. Bu bağlamda da, henüz vatani görevini tamamlamamış olan bireyler ile bakaya, yoklama kaçağı ve geç iltihak olanlar başta olmak üzere yeni düzenlemeye ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 1927 yılından bu yana ilk kez değişiklik gerçekleştirilecek 1111 sayılı 'Askerlik Kanunu' düzenlemesini, Meclis'teki tüm siyasi partilerin görüş ve önerilerini alarak, ortak mutabakatla çıkarmak istediklerini söyledi.

Bostancı, yasanın Meclis'e geleceği tarihe dikkat açıklarken, en kısa süre içinde işi bitirmek istediklerini ifade etti.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Denizkurdu tatbikatında T.C.G Salih Reis Fırkateyn'nde verdiği özel röportajda konuya açıklık getirdi.

Yanıtı bir hayli araştırılan bedelli askerlik ücreti meselesine değinen Akar, 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini söyledi.

İşte, yeni sisteme dair son dakika detayları;