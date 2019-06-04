“YSK’nın aldığı karar fevkalade talihsiz”

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AKParti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesi kararıyla ilgili olarak "Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır" dedi. Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece Hürriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi ve tezahüratla karşılaşan Yıldırım, hiçbir vatandaşı geri çevirmeden tek tek fotoğraf çektirdi. Ardından da vatandaşlara saksıda karanfil dağıttı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkan ve müdürlerinin 23 Haziran seçimlerinde görev yapması kararını değerlendirdi.YSK'nın kararını talihsiz bir karar olarak değerlendiren Yıldırım, "Seçimin yenilenmesine Yüksek Seçim Kurulu karar verirken birçok sebep saydı. Bunlardan bir tanesi de bu seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı. Hal böyleyken bir yandan suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar görev yapabilirler diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işaretleri oluşturmuştur. AK Parti olarak partimiz bu karara karşı itirazını yapmıştır. Ümit ederim Yüksek Seçim Kurulu bunu akli selimle değerlendirir. Ve oy verecek milyonlarca insanın kafası karışıklığına sebep olacak bu işten vazgeçer'' dedi.