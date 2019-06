Bahçeli’den YSK’nın kararına tepki: Bu seçimde esas görevli millettir

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, YSK'nın İstanbul seçimleri kapsamında soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarını yeniden görevlendirmesine tepki gösterdi. Bahçeli şöyle dedi:İstanbul'da MHP'nin 'hemşehri harekatı' adı altında başlatmış olduğu çalışmalar 80 ili kapsayıp üç etap üzerinde sürdürülmüştür. Yani biz bu seçimlerde mitili oraya sermiştik ama bazıları mitili nereye serdiğimizi bir türlü bulamıyor. Halbuki İstanbul'un her yerinde mitil var. Her ülküdaşımız orada mitili sermiş çalışmaları sürdürüyor.(YSK'nın ilçe seçim kurulu başkanları kararı) Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar olarak dikkati çekmektedir. Hangi anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir. Şimdi 19 gün bu tartışılacak, bunun da tadı tuzu kalmıyor. Onun için sabırlı olacağız. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler esas görevli millettir, millet de görevinin başındadır.Terörle mücadele kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam ettirilmelidir. Türk milletini her aşamada meşgul edebilecek bu durum ortadan kaldırılmalıdır. Şu an için pençe Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu pençe kartal pençesi gibi kuvvetli bir pençedir. Sonuç hayırlı olacaktır.(Davutoğlu'nun parti kuracağı iddiası) Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Oturmuş, genel kabul görmüş, kadroları olan, iktidar deneyimleri ve muhalefet deneyimleri bulunan siyasi partiler demokrasinin akan nehirleridir. Bu akan nehirleri; çaya, dereye çevirerek küçülterek, zaafiyete uğratmanın gereği yoktur. Ahmet Davutoğlu Bey ne yapacak? 103 tane parti var, '104 olayım' diyorsa yolu açık olsun