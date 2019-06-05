BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Adapazarı Donatım Park'ta düzenlenen toplu bayramlaşma törenine katıldı. Yavuz, İstanbul seçimine ilişkin soru üzerine, "Her iki parti kendi açısından bütün kozlarını devreye sokmaya çalışıyor ama son günlerde şunu fark ettim; millet esas mağdur edilenin kendisi olduğunu çok net hissetmeye, fark etmeye başlamış gibi görünüyor" dedi.Yavuz, CHP'nin bir süre "mağdur edebiyatı"na sarıldığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi. Millet bunu fark etmiş ve bu sefer sanki kendisini mağdur edenlerden hesap soracak gibi duruyor. İnşallah da soracak. Millet iradesini bu sefer çok daha net şekilde ortaya koyacak ve o net irade ortaya çıkacak. İstanbul'da her şey daha güzel olacak. Binali Yıldırım ile İstanbul daha bir başka dönüşecek, gelişecek, güzelleşecek. 23 Haziran, İstanbul'un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak."