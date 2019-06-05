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Oğlumun kokusunu özledim

Maçka’da ’lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül’ün ailesi buruk. Anne Zeynep Bülbül oğlunun fotoğrafıyla hasret gideriyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019
Oğlumun kokusunu özledim

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ailesi Eren'siz dördüncü bayramı yaşıyor. Bayram sabahı ilk olarak Eren'in mezarına koşan anne Ayşe Bülbül, ağabeyleri Arif ve Emrah, kız kardeşi Zeynep Bülbül ve diğer aile üyeleri, kuran okuyup, dualar etti. Oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Bayramda diğer çocuklarım, gelinlerim, torunlarım, hepsi yanıma geliyor. Evde şenlik oluyor ama Eren'siz benim, yüreğim yanıyor. "Her gün Eren'imin mezarı başına gelip onunla konuşuyorum. Eren'im her bayramda bana çiçekler toplar, çalışıp kazandığı parasıyla bayram hediyesi getirirdi. Şimdi bir yanım yok. Kokusunu özledim. Diğer çocuklarım yanımda, Eren'im sen neredesin. Arkadaşları da bana sarılıp, 'Eren'i çok özledik' diyorlar. Bu acıya dayanmak, O'nun yokluğuna alışmak çok zor" dedi.



ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN
Eren'in ağabeyleri Arif Bülbül ve Emrah Bülül de "Bayram namazını kıldıktan sonra ailece Eren'in mezarı başına geldik. Kuran okuyup, dualar ettik. Eren'i vatandaşlarda ziyaret ediyor. Allah onlardan ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan devletimizden razı olsun" dedi.

Şehit annelerinin acı bayramı

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Oğlumun kokusunu özledim
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