Oğlumun kokusunu özledim

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ailesi Eren'siz dördüncü bayramı yaşıyor. Bayram sabahı ilk olarak Eren'in mezarına koşan anne Ayşe Bülbül, ağabeyleri Arif ve Emrah, kız kardeşi Zeynep Bülbül ve diğer aile üyeleri, kuran okuyup, dualar etti. Oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Bayramda diğer çocuklarım, gelinlerim, torunlarım, hepsi yanıma geliyor. Evde şenlik oluyor ama Eren'siz benim, yüreğim yanıyor. "Her gün Eren'imin mezarı başına gelip onunla konuşuyorum. Eren'im her bayramda bana çiçekler toplar, çalışıp kazandığı parasıyla bayram hediyesi getirirdi. Şimdi bir yanım yok. Kokusunu özledim. Diğer çocuklarım yanımda, Eren'im sen neredesin. Arkadaşları da bana sarılıp, 'Eren'i çok özledik' diyorlar. Bu acıya dayanmak, O'nun yokluğuna alışmak çok zor" dedi.







ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN

Eren'in ağabeyleri Arif Bülbül ve Emrah Bülül de "Bayram namazını kıldıktan sonra ailece Eren'in mezarı başına geldik. Kuran okuyup, dualar ettik. Eren'i vatandaşlarda ziyaret ediyor. Allah onlardan ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan devletimizden razı olsun" dedi.

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