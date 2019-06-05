Başkan Erdoğan bayram namazı çıkışında net konuştu: S-400’de geri adım yok

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da dün bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın gündemdeki konulara dair verdiği çarpıcı mesajlar; Her şeyden önce, Ramazan Bayramı'mızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabbim'in bizleri kavuşturmasını özellikle niyaz ediyorum. Alem-i İslam'ın, tüm insanlığın birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e Rabbim bizleri kavuşturduğu gibi aynen bayrama da kavuşturdu. Böylece şu anda bayramla da müşerref olduk. Bütün temennimiz ülkemizde birliğin ve beraberliğin daim olması.Pençe Harekâtı devam ediyor. Bu noktada en ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek.Şu anda Suriye, İdlib, Münbiç, Fırat'ın doğusu üzerinde, malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülke ile Türkiye görüşmeleri devam ettiriyor. Hassasiyetlerimiz aynen, kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Şu anda malum Trump'ın zaten bir İngiltere seyahati var. Herhangi bir durum muaccel olarak gerekirse biz yine kendileriyle bu görüşmeyi yaparız. Sayın Putin'le bu görüşme gerekirse onunla da yaparız fakat temennimiz burada bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde hakikaten üzüntü verici. Bundan da bir an önce sıyrılmanın gayreti içindeyiz. Oradaki örgütler konusundaki hassasiyetimiz özellikle istihbarat örgütlerimiz vasıtasıyla da devam etmektedir. Temennimiz bir an önce burada bir sulhu sükun hakim olsun.S-400'ler konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada biz Amerika'ya karşı teklifimizi de yaptık. Bunlardan bir tanesi, gerek Amerika gerekse bizim tarafımızdan gelin heyetler oluşturalım bu heyetlerimiz çalışma yapsın. Bunun dışında bir başka adım da Biz Amerika'ya siz de bize Patriot'lar verin ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı. Eğer Rusya gibi olumlu bir teklif gelirse biz Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriotlar konusunda da bize Amerika tarafından da S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Uluslararası ticarette kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şey almaya ne mecburuz ne mahkumuz. Bunu Amerika nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa Türkiye olarak bizler de menfaatimizi düşünerek bu adımları ona göre atacağız. ABD ile bir de NATO konsepti içinde stratejik ortaklık ilişkilerimiz var. Stratejik ortak olarak da şu anda özellikle Amerika'nın terör örgütlerine vermiş olduğu silah mühimmat desteği üzüntü vericidir ve bu rakam öyle az rakamlar değil. Biz ise paramızla istiyoruz, paramızla istediğimiz halde biz bunu alamıyoruz. Bunlar da tabii düşündürücüdür ve zamanın bizi haklı çıkaracağına inanıyoruz.( YSK'nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarının 23 Haziran'da görev almasıyla ilgili kararına dair) Orada zannediyorum yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK'ya bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur. Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur. Hakimlerle ilgili konuda karar mercii YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK'ya aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Ancak tüm bunlarla beraber böyle bir sürecin içinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Onun için burada gerek HSK'nın gerekse YSK'nın hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır.Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.BaşkanErdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında "Çevre sorunları tüm insanlığın müşterek meselesi olup çözümü uluslararası iş birliğini gerektirmektedir. Doğaya ve çevreye dair bakış açımızı düzeltmediğimiz takdirde ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıkacağı unutulmamalıdır." ifadeleri yer aldıBaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı'nda görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Harekatın büyük bir zaferle noktalanmasını Rabbim'den niyaz ediyorum" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazını Pençe Harekatı'nın Taktik Komuta Yeri olan sınırın sıfır noktasındaki 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik ile kıldı. Bakan Akar ve komutanlar vatandaşla ve Mehmetçik'le bayramlaştı. Başkan Erdoğan da Pençe Harekatı'na katılan askerleri arayarak "Pençe Harekatı'na katılan tüm komutanlarımıza, askerlerimize şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı ifade ediyorum. Allah yar, yardımcıları olsun inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize Rabbim'den şifalar diliyorum. İnşallah bu Pençe Harekatı'nda büyük bir zafer bekliyoruz" dedi, Başkan Erdoğan'ın sözlerine alandaki Mehmetçik 'sağol' diye karşılık verdi.AKParti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 Haziran'da Hakkâri'de şehit düşen astsubay Ercan Sanca'nın Adana'da yaşayan babası Mustafa Sanca'yı ziyaret etti. Bu sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan Çelik, Sanca ile görüştürdü. Şehidin babası ile sohbet eden Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti. Sanca da şunları kaydetti: "Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Sizi çok seviyoruz. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Çok memnun oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, gözlerinden öpüyorum."