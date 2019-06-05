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Soylu’dan ’nin saygısızlığına tepki

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019
Soylu’dan CHP’nin saygısızlığına tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Kato Dağı'ndaki Tuzluca Üs bölgesinde askerlerle bayram namazı kıldı. Askerlerle kahvaltı yapan Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Mehmetçiklerin bayramını kutlayan Erdoğan, "Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi. Soylu daha sonra bayram nedeniyle AK Parti tarafından Atatürk Alanı'nda organize edilen programa katılmak için Trabzon'a geçti. Bu sırada Trabzon Havalimanı'nda CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen 25 kişilik gruptan bir kişi Soylu'ya "Akıllı ol" diye seslendi. Bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada, havalimanında yaşananların üzücü olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti: "Bu hareketi kınıyorum. Bu manzaraya cevap vermekten yoksun değilim. Ama o provokasyona gelmem Buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından değil, Kato Dağı'ndan geldim."
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Soylu’dan CHP’nin saygısızlığına tepki
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