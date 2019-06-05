Yargıda reformun ilk paketi bayram sonrası Meclis’te

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reform Stratejisi planlanan takvime göre hayata geçirilecek. Yargıda yeni dönemi başlatacak 5 yıllık reformun ilk paketi Ramazan Bayramı sonrası Meclis'e gelecek. Birinci pakette yargıda acil çözüm bekleyen başlıklara ilişkin düzenlemeler bulunacak. Pakette, Türk yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılması yer alacak. Bir diğer değişiklik ise hakimleri, ceza ve hukuk hakimi olarak ihtisaslaşmasına yönelik olacak. Yargı paketinde savunmanın güçlendirilmesine yönelik adımların da yer alması planlanıyor. Bu çerçevede, avukatlık stajına başlamak için "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı"nda başarılı olma şartı getirilecek. Savunmanın yargılamalara etkin katılımı temin edilecek. Ceza infaz sistemine ilişkin yeni düzenlemeler de pakette olacak. Bazı basit fiillere ilişkin süreçlerin kısaltılması için yeni bir usul getirilecek. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacak.İlk paket ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılması planlanıyor. Bunun yerine çocukların teslimine ilişkin farklı çözümler gündeme gelecek.