Adalete ‘sigorta’ geliyor

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' kapsamında yer alan 'Hukuki Himaye Sigortası' ile vatandaşın adalete erişimi kolaylaşacak. Vatandaşların yargısal süreçlere ve yüksek maliyetlere hazırlıksız yakalanmaları önlenecek. Hukuki himaye sigorta sisteminde sigortalının ödeyeceği prim karşılığında, prim ödediği dönem içerisinde karşılaşabileceği hukukî risk ve sorunlara karşı avukatlık hizmeti veya hukukî yardım alması sağlanacak. Hukukî himaye sigortasının yaygın biçimde kullanılması sağlanması amacıyla kamuoyunun farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yargı Reformu Stratejisine paydaş kurumların mutabakatı neticesinde konulan sistemde devlet katkısı da olacak.