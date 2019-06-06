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Sözcüsü Çelik'ten asker ailelerine ziyaret

Sözcüsü Ömer Çelik, geçen ay 'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan ile birliğinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Jandarma Er Oğuzhan Kaman'ın Adana'daki ailelerine ziyarette bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 22:35
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asker ailelerine ziyaret

Çelik, beraberinde AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ile 4 Mayıs'ta Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan'ın, İmamoğlu ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

Baba Cafer Erdoğan'a başsağlığı dileyen Çelik, şehit yakınlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çelik, daha sonra baba Erdoğan ve diğer aile fertleri ile şehidin Sevinçli Mezarlığındaki kabrine giderek, karanfil bıraktı, dua etti.

Daha sonra Çanakkale'deki eğitim birliğinde 19 Mayıs'ta rahatsızlanarak yaşamını yitiren Jandarma Acemi Er Oğuzhan Kaman'ın Ceyhan ilçesindeki ailesine ziyarette bulundu.

Baba Ahmet Kaman, anne Nazife Kaman ve diğer aile bireylerine başsağlığı dileyen Çelik, şehidin annesine çiçek verdi.

Çelik, görüştüğü Kaman ailesinin bayramını tebrik etti.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asker ailelerine ziyaret
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