AK Parti’den komşu harekâtı

BUGÜN NELER OLDU

AKParti, İstanbul'da 23 Haziran'a kadar adeta seferberlik ilan etti. Mahalle mahalle, sokak sokak seçim çalışmalarının yürüten AK Parti teşkilatı her üyenin bir komşusunu sandığa götürmesi için çalınmadık kapı bırakmıyor. AK Parti seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da bulunan 2 milyon 300 bin üyesini de sahaya sürdü. Bu kapsamda AK Parti üyelerinin hedefinde en az bir komşusunu sandığa götürmek, Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım'a destek vermeye ikna etmek bulunuyor. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da iki aday arasında 13 bin civarında oy farkı bulunması nedeniyle her oy değerli hale geldi. Bu nedenle AK Parti tüm seçmenin sandığa gitmesi ve Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım'ı desteklemesi için adeta bire bir markaj uygulayacak.