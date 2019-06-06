Başımızın üstünde yeriniz var...

HAREKâTI'NDA

40'A

BUGÜN NELER OLDU

PençeHarekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor. Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerdi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.Pençe Harekâtı'na katılan bir askeri aracın Hakkâri bölgesinde devrilmesi sonucu ise bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi. Suriye'nin Azez ilçesinde ise TSK unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Teröristlerin bulunduğu bölgeler yoğun ateş altına alındı. Öte yandan Siirt'in Baykan ilçesinde 30 Nisan'da öldürülen 6 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan terörist listesinde "Turuncu" kategoride yer alan "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edildi.MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Pençe harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Balkayalar bölgesinde sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne gitti. Mevzide nöbet tutan askerlerle sohbet eden, Mehmetçik'in bayramını kutlayan Akar "Üzerinde bulunduğumuz yerler ve arkamızdaki İkiyaka Dağları, daha önce teröristlerce 'girilemez, çıkılamaz' olarak nitelendirilen yerlerdi. Allah'a çok şükür Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlerin hepsine girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlerin hepsine çıktı. Şu anda bu bölge tamamen TSK'nın kontrolü altında. Pençe Harekatı da en son teröristi etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Mehmetçik gözünü kırpmadan kendisine verilen görevleri azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" diye konuştu.ErYasin Ali Yıldırım'ın anne ve babasıyla konuşan Bakan Akar, ailenin bayramını kutladı. Akar ve komutanlara "Hayırlı bayramlar" dileğinde bulunan anne Gülsiye Yıldırım, "Kız istemeye beraber gider miyiz?" sorusunu yönelttiği Bakan Akar'dan, "Siz ayarlayın, biz de istemeye geliriz" yanıtını aldı. Akar Er Umut Uzun'un annesi Nurcan Uzun ile de görüştü. Anne Nurcan Uzun, "Üç evladım var, hepsi vatana fedadır" karşılığını verdi.MardinDiyarbakır karayolunda 1100 rakımlı Akresta geçidindeki üs bölgesinde görevli güvenlik korucuları, bayramı ailelerinden uzakta vatanın bekası ve vatandaşların huzuru için elleri tetikte geçiriyor. Mardin Valisi Mustafa Yaman,Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, koruculara baklava ikram edildi. Güvenlik korucularından Abdurrahman Gündüz, "Vatanı korumaktan şeref duyuyoruz" dedi.Hakkari'ninÇukurca ilçesinde 2 bin 160 rakımlı Gerki Tepe'de kurulan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Deniz Üs Bölgesi'nde de vatan savunması yapan askerler, 24 saat nöbet tutarak sınırdaki en ufak hareketliliği bile takip ediyor. Ramazan Bayramı'nı komutanları ve silah arkadaşlarıyla geçiren askerler, bölük komutanı Piyade Teğmen Mehmet Ali Şahin komutasında bir araya gelerek bayramlaştı. Komutanlar buradaki bayramlaşmanın ardından nöbet tutan Mehmetçik'i ziyaret ederek bayramını kutladı, telefonla aileleriyle görüştürdü. Teğmen Şahin, "Aziz milletimize selam olsun. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlarız"dedi.