FETÖ’nün kritik ismine dava

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FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Gelen, MİT'in düzenlediği operasyonla, 29 Aralık 2018'de yakalandı. 4 Ocak'ta tutuklanan Gelen, hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Gelen'le ilgili iddianamede çarpıcı ayrıntılara yer verildi. İddianamede, Gelen'in örgütün Azerbaycan yapılanmasında görev aldığı, ByLock kullandığı, örgüt ile iltisaklı üniversitede eğitim gördüğü, örgüte ait yurtlarda kaldığı, Azerbaycan'daki FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı, himmet adı altında örgüte para yardımında bulunduğu, Bank Asya hesabına FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine para yatırdığına dikkat çekildi. Gelen'in sahte İsrail pasaportu ile Almanya'ya geçmek isterken Belarus'ta yakalandığı, 18 FETÖ'cü hakkında bilgi verip itirafçı olmak istediği kaydedildi.