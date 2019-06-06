Komşu’ya kaçamayan FETÖ’cüler tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'ınAyvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Haziran günü Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan bir tekneye operasyon düzenledi. Hepsi daha önce FETÖ bağlantılarından dolayı mesleklerinden ihraç edilen 5'i polis, 2'si öğretmen, 2'si memur, biri subay, biri mühendis, biri doktor, biri sağlık memuru, biri de katip 17 kişi ile yanlarındaki 6 çocuk ve 3 insan taciri yakalandı. Önceki gün adliyeye sevk edilen insan tacirleri D.A, K.S. ve D.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnsan kaçakçılığı yapan çetenin diğer üyelerinden E.D., Ayvalık Polisi tarafından Erzurum'da yakalandı. Ayvalık'a getirilen E.D.'nin sorgulaması sürerken, akrabası olduğu belirlenen çete üyesi E.D de aranıyor. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde ele geçirilen 27 bin 970 euro, 2 bin 500 dolar ve 55 bin 535 TL'ye el konuldu.